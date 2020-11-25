調查局南機站調查官日前在站內餐敘聊天時，戲稱如果兩岸開戰就投降，被人向立委趙天麟檢舉，並經質詢，調查局督察處派員南下約談所有當天參與餐敘的南機站人員，但都無人承認。

據了解，事發在1個月前，調查局南機站的幹部及調查官等數10人，某天中午疑在餐廳享用自辦伙食，邊吃飯邊看電影閒聊時，提到兩岸開戰時的因應態度，出現「投降」的戲言。

調查局證實，局本部督察處日前有派員到南機站約談所有當天參與餐敘的人，並製作的訪談筆錄內容，不過，因沒有人承認，所以並沒有提出懲處。

(中時 )