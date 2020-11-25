吃個飯都被約談 調查局再現言論控制 18:462020/11/25 中時 張孝義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 調查局南機站調查官餐敘開玩笑，被立委質詢後，調查局督察處大規模調查。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 調查局南機站調查官日前在站內餐敘聊天時，戲稱如果兩岸開戰就投降，被人向立委趙天麟檢舉，並經質詢，調查局督察處派員南下約談所有當天參與餐敘的南機站人員，但都無人承認。 據了解，事發在1個月前，調查局南機站的幹部及調查官等數10人，某天中午疑在餐廳享用自辦伙食，邊吃飯邊看電影閒聊時，提到兩岸開戰時的因應態度，出現「投降」的戲言。 調查局證實，局本部督察處日前有派員到南機站約談所有當天參與餐敘的人，並製作的訪談筆錄內容，不過，因沒有人承認，所以並沒有提出懲處。 (中時 ) #調查局 #餐敘 #兩岸 #開戰 #所有 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 消防栓就在家門口 2個月收10張紅單狂噴錢 屋主求遷移 18:392020/11/25 社會 善用胰島素 別讓胰臟過勞 醫師圖解關鍵 10:002020/11/25 健康 社論／面對川普大船離港事實 04:102020/11/25 時論廣場 美專機旋風式訪台可能後果 張競分析爆內幕 10:482020/11/25 政治 台東縣議員林威志疑涉案 前往調查站接受約談 19:422020/11/25 政治 泰國最大毒品案擺烏龍 清潔劑誤為K他命 21:272020/11/25 國際 資方當然能參與新聞決策 04:102020/11/25 時論廣場 爸爸逼死我1／「明星教會」牧師誆投資緬甸土地 女碩士「連生活費都沒有」慘死 07:562020/11/25 社會 傳幹員閒聊「向對岸投降」 調查局查無事證惹怒基層 19:202020/11/25 社會 張懸爸焦仁和也被騙 鼎瑩創投吸金7000萬負責人聲押 11:092020/11/25 社會 政治熱門新聞 要幾票才能罷免黃捷？第三階段超高難度數字曝光 - 政治 調查局帶隊搜索 國民黨立委吳怡玎住處 - 政治 真正無殼立委是他 全家擠1.5萬月租房：買不起房的黨主席 - 政治 惠勒為何取消訪台 涉外人士爆最大原因是蔡政府這個動作 - 政治 秋鬥見盛況 游盈隆：蔡英文繼續惹民怨 2024韓國瑜將再起 - 政治 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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