台北市知名教會「哈利路亞家教會」助理牧師徐國峰遭多名前教友出面指控，利用話術誘使教友投資土地，今（25）日上午教會發出聲明表示，徐國峰的投資買賣屬於個人行為，與教會無關。對此，徐國峰今天下午出面澄清，表示自己也有投資緬甸的土地，也從未逼迫教友投資，懷疑自己是遭到有心人士惡意抹黑，徐國峰說：「不甘虧錢就用訴訟方式逼我就範，很不公平。」

本刊接獲多名「哈利路亞家教會」前教友出面控訴，教會裡的助理牧師徐國峰與傳教士趙彥樺，都會慫恿教友投資待開發的緬甸土地，教友砸錢下去卻發現，根本不像2人說得如此好賺，且緬甸的法律也不允許外國人買賣土地，因此紛紛希望可以賣掉土地拿回錢，豈料錢根本拿不回來，許多教友紛紛出走。

對此，徐國峰本人親上火線反駁絕無詐騙教友一事，他表示自己是透過新聞媒體報導和緬甸華僑傳教士趙彥樺連絡，得知緬甸是塊待開發的處女地，因此自己也有投資，他也坦承目前當地土地價格確實有滑落，自己的錢也沒有回收。

徐國峰說在教會中投資緬甸土地的教友不超過5人，自己也絕對不會在傳教時，告訴教友要投資一事，他強調自己是不支薪的牧師，有工作要做、有家庭要養，「如果不甘虧錢，就用訴訟方式逼我就範，這樣很不公平。」

徐國峰表示，投資人在購買土地前，都有收到該塊土地的照片，不可能完全不知情，他氣憤的表示，是背後有人刻意要抹黑他、栽贓他，才會聯合教友揚言要告死他。徐國峰最後表示，「楊小姐離開教會5年多的時間，她後續都沒有跟教會聯繫，只知道她在臉書上曾寫出她逃出醫院，不想就醫，但她過的怎麼樣，我真的不知道。」

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(中時新聞網)