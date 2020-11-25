由三井不動產集團投資台中港outlet二期今25日動工，預期擴建後將新增50家櫃位，連同一期170家總計220家櫃位，預計將於二年後2022年開幕；根據三井不動產指出，三井台中港outlet雖在上半年3、4月受疫情干擾，但下半年國旅遊覽車前進平均單日都有二十輛，使得全年業績有望較去年持平或小增。

台灣首座海港型購物商城「MITSUI OUTLET PARK台中港」擁有天然海景依傍，加上設施內多以貨櫃、海港碼頭等熟悉的海洋元素融入，自2018年12月12日開幕以來，來自台灣各地的顧客蜂擁而至，不僅帶動沉寂已久的中部海線觀光，更促進地方發展與在地就業率的提升。開幕首年度即達到超過800萬人次到訪。

設施魅力包括60公尺高海景摩天輪、海港觀景台、創意貨櫃市集，以及超過170間的國內外知名品牌進駐。包含約有20家台灣初展店品牌，以及全台唯一的室內冰雪樂園「SNOW TOWN」與「ASOBI SQUARE」等新型態育樂設施，也進一步在防疫期成為國人國旅優先選擇，二期擴建開發計畫預計2022年開幕，日系品牌以及國內外排隊美食也將會是充實二期計畫的規劃重點，有望再刺激出新一波人潮。

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