台灣戶籍資料的建立民前6年到民國86年戶籍資料全面電腦化建置完成，因早期識字人口不多，加上都是以口述及人工手寫方式記錄，導致戶籍資料發生錯誤的情形，進而連帶影響法律上的權利與義務。

三重戶所朱朝進承辦戶籍更正業務達12年，每年至少受理上百件更正案件，有「更正達人」的美譽，歸納戶籍資料錯誤的原因除了因戶籍資料早期皆由戶政人員人工謄寫，導致抄錄戶籍資料時發生錯誤外，部分原因為「民眾口頭申報錯誤」。因台灣早期識字人口較少，所以名字常常只能經由比手畫腳或由戶政人員自行猜測。而出生年月日有時也會因換算日據時期出生年份為民國時發生誤算、月日報成農曆或記錯的情形。

另外，朱朝進表示，因民眾普遍不清楚出生別的計算方式，導致出現2個長男(女)或沒有長女卻有次女的情形發生。近年外國人歸化中華民國國籍的人口增加，多數新住民會以音譯方式取用父母中文姓名，但因越南境內有很多華裔後代是有中文姓名的，且越南文跟中文是有對照依據的，導致在台證明親屬關係的時刻，才急著想要更正父母親中文名字的奇特現象。

新北市三重戶政事務所陳世銘主任表示，民眾在發現自己戶籍資料有錯誤或脫漏，按照戶籍法規定，可以向戶政事務所申請查明更正，倘造成錯漏之原因係因戶政事務所作業錯誤所造成，係由現戶籍地、錯誤地或最後戶籍地戶政事務所查明更正；倘造成錯漏之原因係因民眾申報錯誤所造成，則需由民眾自行提憑足資證明文件向戶籍地戶政事務所申請更正，再由戶政事務所查明審認核處，若以台灣早期社會小孩出生後，都是晚了好幾個月才報戶口為由，是無法更正的喔！

(中時 )