第9屆「婦幼安全創意比賽」在新北市警察局禮堂舉行頒獎典禮。（王揚傑攝）

第9屆「婦幼安全創意比賽」在新北市警察局禮堂舉行頒獎典禮。（王揚傑攝）

第9屆「婦幼安全創意比賽」在新北市警察局禮堂舉行頒獎典禮。（王揚傑攝）

新北市警察局為讓保護自己的概念自幼的札根，每年辦理漫畫、畫法、創意LOGO、攝影、創意廣告等比賽，今（25日）第9屆「婦幼安全創意比賽」在警察局禮堂舉行頒獎典禮，今年特別增設13個佳作獎項，一共頒發婦幼安全創意廣告、攝影創作及海報繪畫等41個獎項。

此外，針對兒虐、家暴、性侵害、性騷擾等婦幼安全主題，今年推出新版的「警察姐姐說故事2.0」童話系列故事書，邀請知名藝人魏蔓化身警察姐姐，今在頒獎典禮上，為小朋友們朗讀《與眾不同的多多》，反轉男生就該玩球、女生才玩娃娃的刻板印象，打破對兩性對立的傳統思想，利用童書建構性別平等及性騷擾的概念，繪本主角恐龍多多也一同現身會場與小朋友一起聽故事。

今年創意廣告比賽前3名被秀峰高中包辦，指導老師劉可婷表示，她一直鼓勵學生能針對不同的題材發想點子與創意，廣告能在短短的秒數裡，正確、有力的傳遞訊息給觀眾，如同金獎作品「因為我礙你」，藉由廣告傳達要遠離暴力勇於向恐怖情人說不的理念，這樣的比賽很有意義。

國小海報繪畫比賽項目，剛升高年級組的後埔國小學生劉曉憶，去年才拿下中年級組金獎，今年以「不拿陌生人的食物」生動的構圖畫作，連續2年獲得評審的青睞拿下金獎。

低年級組及中年級組金獎得獎者，分別為文德國小學生王維漢「虎毒不食子，家暴撥113、110」，及中和國小學生楊淳閔「警察出擊、婦幼安全」；在攝影創作項目，金獎作品「家庭暴力，勇敢抗拒」由林鴻銘獲得。

警察局長陳檡文表示，婦幼安全保護工作是警政工作中重中之重，舉辦「婦幼安全創意比賽」己經來到第9年了，活動主要目的是希望能提升市民朋友對婦幼安全之認知，並向下札根啟發學童對婦幼安全的正確觀念，各位得獎者的創意，不但展現對警政工作的支持，更提升我們婦幼安全宣導的水平，接續傳承犯罪預防宣導的重責大任。

得獎作品雲端連結：https：／／drive.google.com／drive／folders／1GHtGTmGJYtu49iuWwttHVlZKtULf8bLu？usp=sharing或縮址：https：／／reurl.cc／m94Y0j

(中時 )