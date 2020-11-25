桃捷綠線GC02標地下段工程今年3月陸續在八德、桃園介壽路施工，最後2處工區G05站、VS4通風豎井27日起施工。桃園市捷運工程局表示，GC02標在介壽路工程有6施工處、長6.7公里，預計2026年8月完工，請民眾體諒。
捷工局表示，GC02標地下段工程從今年3月起在介壽路開始進行站體連續壁施作，共有6處施工，從南到北依序為G03車站、G04車站、VS4通風豎井、G05車站、VS5通風豎井、G06車站工程。
其中G05、VS4通風豎井27日開始施工，也是介壽路上最後2處工區，捷工局統計，施工範圍全長6.7公里，最南從巧克力共和國前，一直最北的福林公園前。G05站工程27日起開始圍起施工圍籬，長度約200公尺，不過工程分7個階段，將依照進度不同，擴大、縮減施工範圍，自強街也會配合施工進行封閉。
至於VS4通風豎井工程則是12月11日起進行施工圍籬工程，分3階段進行，因施工範圍有大型購物商場，車流量較大，也請民眾經過時注意。捷工局說，為避免民眾塞車，建議若原本行經介壽路往桃園者，可以從興豐路改道大興路、東勇北路、建新街、保羅街，若是往八德方向者，可從國際路一段轉廣福路，接廣興路、仁德路、豐田路、豐德路。
(中時 )
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