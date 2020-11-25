微熱山丘推出冬季限定新品，「柚香蘋果酥」。（微熱山丘提供／廖志晃南投傳真）

起源於南投市的「微熱山丘」，推出今年冬季限定新品「柚香蘋果酥」，以蘋果酥淋上法芙娜柚子調溫可可（Valhornas INSPIRATION YUZU couverture），點綴檸檬糖霜雪花，為蘋果酥增添滑順口感，融合出相得利益彰的酸甜滋味。

秋冬之際，是日本青森縣蘋果盛產季節，微熱山丘將當季採收的青森縣紅玉蘋果，製作成蘋果酥內餡，以糖漬慢煮讓果實的酸甜與果丁的清脆，完美封存於深紅色的蘋果醬，並在經典的奶油酥皮上層，淋上法芙娜柚子調溫可可 ，再以檸檬糖霜作為雪花點綴，為蘋果酥帶來冬天的風味與樣貌。

微熱山丘特別選用享譽全球的法國巧克力品牌「法芙娜」（Valhorna）的柚子風味調溫可可，讓柚香蘋果酥散發白柚香氣，也為爽脆甜蜜的蘋果內餡與酥皮，增添清新滑順的口感。

柚香蘋果酥包裝，使用全新牛皮紙盒，除了活潑俏皮的紅玉蘋果與白柚插畫，更以藍、白色抽象潑墨筆觸，呈現白雪紛紛的冬季氛圍；2020年歲末之際，感恩節、耶誕節與跨年接續而來，正是親友間溫暖問候、相聚的時節，「柚香蘋果酥」不僅是交換禮物的新選擇，更是與好友分享的清新甜點。

(中時 )