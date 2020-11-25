活動發起人為嘉義縣水域遊憩協會創辦人，任教於中正大學犯罪防治所教授林明傑。（呂妍庭攝）

「2021愛在朴子溪路跑暨獨木舟運動嘉年華」將在明年3月13、14日登場，今25日主辦單位在嘉義縣政府舉辦宣傳記者會。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義縣長翁章梁說，朴子溪過去未有相關水域活動，也允諾首屆的活動若成功，未來嘉義縣政府將共同投入舉辦相關活動。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

「2021愛在朴子溪路跑暨獨木舟運動嘉年華」將在明年3月13、14日登場，今25日主辦單位在嘉義縣政府舉辦宣傳記者會，「首屆朴子溪路跑及獨木舟競賽將是一大創舉」，翁章梁說，朴子溪過去未有相關水域活動，也允諾首屆的活動若成功，未來嘉義縣政府將共同投入舉辦相關活動，鼓勵民眾踴躍報名。

活動發起人為嘉義縣水域遊憩協會創辦人，任教於中正大學犯罪防治所教授林明傑，除推廣獨木舟運動，也藉運動推行身心健康教育。林明傑說，現有教育的兩大缺失為自私遍存與溝通不足，所以更應注重人權平等教育與溝通教育，「改變心態到大愛」與「學會善意溝通六問句」是林認為世間和平、家庭和樂兩關鍵，所以活動現場會配合問答，答對者可享小農市集或獨木舟體驗價。

翁章梁分享，朴子溪可說是嘉義縣的母親河，過去先民多仰賴朴子溪生活，在未有自然水、經濟尚未蓬蓬發展年代，民眾可前往溪邊捉魚，增添餐桌上菜色，朴子溪與嘉義的人文歷史息息相關。

主辦單位指出，賽事舉辦期間，活動賽道朴子溪防汛道兩旁黃花風鈴木正好盛開，綿延約1公里長，築成一條天然的黃金隧道，一串串垂下來的風鈴，能享受鄉間美景與自然的微風，尤其此次賽事結合路跑與獨木舟，在西部沿岸屬較為罕見水、路活動。

記者會上，縣議員黃鉦凱、陳文忠、姜梅紅、台南市議員蔡旺詮、配天宮董事長蔡承宗、國泰世華嘉義分行協理兼民雄扶輪社社長陳明良皆出席，力挺和平教育公益賽事。

本賽事也獲得許多觀光業界及名產業界的支持相挺，嘉義朴子配天宮盛情贊助限量「樸仔媽加持祈福品」，希望將天上聖母的祝福帶給每一位來到嘉義縣的跑友們，另有豐富獎品的抽獎活動，包括八野爺鳳梨酥、長榮文苑酒店、土豆世家、利百加等企業供周邊產品、住宿招待券等多項好禮！

活動即日起採網路報名至2021年1月12日，林明傑歡迎全民揪團參加，相關報名資訊請上報名網( https：／／reurl.cc／AqNlGp )或撥打專線(05)622-6456，活動詳情請上「愛在朴子溪路跑暨獨木舟運動嘉年華」臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )