彰化縣政府社會處「社福e化 」，服務躍升，公益平台，募集物資，復康巴士網路可隨時訂車、「守護BBCALL APP」也獲獎，正要開發「光明捕手」等ｅ化系統。（吳敏菁攝）

彰化縣政府社會處「社福e化 」，服務躍升，公益平台，募集物資，復康巴士網路可隨時訂車、「守護BBCALL APP」也獲獎，正要開發「光明捕手」等ｅ化系統。（吳敏菁攝）

彰縣府社會處將社福平台Ｅ化，資訊通達，「守護BBCALL APP」今年榮獲衛生福利部國民健康署的「台灣健康城市暨高齡友善城市～健康平等獎」。「公益串聯站」也讓募資躍升、愛心更交流，還要新增「光明捕手系統」即時協助身心障礙朋友及獨居老人。

縣長王惠美表示，2019年起，縣府開始推動的「公益串聯站～彰化有夠讚」公益整合平台，整合捐款、物資、志工，已有顯著成效，截至今年10月底止，已收到125個單位捐出約1866萬3252元的物資、487個單位捐贈2228萬元9538元善款

還有開發「復康巴士網路訂車系統」，讓民眾可以不受時間、空間限制，可隨時申請服務，協助身障朋友前往就醫及復健，滿足多元訂車需求。

「守護BBCALL APP」，運用防走失載具的藍芽功能，預防長者走失，這項措施更在今年榮獲衛生福利部國民健康署的「台灣健康城市暨高齡友善城市～健康平等獎」。

王惠美表示，正建置中的「光明捕手系統」方面，在收到災害發生預告、區域停電預告時，透過系統的協助，縣府能即時以簡訊方式通知各公所及民間機構，依實際情況即時協助撤離有用電需求的身心障礙朋友及獨居老人等，保障民眾生命安全。

縣議員張錦昆、李寶銀說，時代在進步，縣政府也跟著與時俱進，藉由提升e化服務，整合資源更加便民服務。整合公益募款平台，募得超過2000萬元的善款，是個不簡單的成績。

(中時 )