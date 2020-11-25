新創KLOOK 25日宣布，將與全台8間租車品牌推出「一站式租車預訂服務」，未來用戶只要選擇取還車地點和日期，就能一次完整看到符合條件的車型、規格、價格優惠與保險方案等，方便旅客篩選比價，以擴大營運。

KLOOK於2014年在香港成立，屬於網路新創，主打業務為旅遊及娛樂體驗預訂平台。目前KLOOK提供超過全球400個目的地、逾10萬個當地行程與旅遊服務預訂。KLOOK至今融資超過5.2億美元，其中包括知名創投如軟銀願景基金、TCV、高盛等。

今年受到疫情影響，除了線下的旅遊產業受到衝擊，新興的旅遊電商也深受其害，因此積極啟動轉型，另尋生路。KLOOK台灣資深市場行銷總監林耀民表示，雖疫情暫時打亂業務規劃，但投資台灣腳步並未放緩，首先先上線客運與租車一站式預訂兩項新服務，未來也將持續布局陸海空等交通商品。

KLOOK日前進行「租車／客運預訂行為調查」，針對700多位18～49歲消費者進行線上問卷調查。調查指出，過去一年曾在台灣租過車的消費者，近8成是透過線上平台預訂租車，包括直接從租車網站下訂或是透過自助取車App。其中最主要原因為「方便快速」（51％）、其次為「價格便宜、有優惠」（22％）。

不過，即使消費者已經選擇心目中最方便的預訂管道，仍有76％的受訪者表示需花上大把的時間跨網站比價和彙整優惠方案，近6成消費者更擔心在取車時才發現仍有其他隱藏費用須支付，顯示消費者在預訂租車時多半為價格導向，注重方案的C/P值，甚至會花上大量的時間做功課。

林耀民表示，這次整合格上、中租、Avis安維斯、IWS艾維士、小馬、假期租車等品牌，消費者只要在KLOOK租車頁面上，選擇取車和還車地點、需要用車的時間區段，就能直接搜尋所有符合條件的車輛方案。

為改善線上預訂客運車票的使用體驗，KLOOK日前也攜手國光客運、統聯客運兩品牌，推出「客運巴士即時預訂」服務，整合台北、花蓮、台中、台南、高雄等60多條熱門的跨城市客運路線，以擴大營運觸角。

(工商 )