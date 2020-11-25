AI、區塊鏈等新興科技，無疑是未來趨勢，不過相較於AI，區塊鏈的商業模式與定位似乎還不清楚。台灣區塊鏈新創公司恆鏈創科創辦人兼執行長陳炳寬表示，恆鏈首創將區塊鏈應用在紅酒上，透過區塊鏈不可竄改以及去中心化的特性，將紅酒的產地、製造過程透過區塊鏈溯源。

陳炳寬表示，目前恆鏈攜手西班牙NEKEAS酒莊，推出首支區塊鏈紅酒「ETERNALOVE恆戀」，接下來將在一年內把區塊鏈的溯源應用在茶葉、滴雞精、榨菜、養殖水產等產業上，拓展營運。

區塊鏈熱潮近年來延燒，這項技術正顛覆全世界的產業、社會以及未來人類的生活模式，更被譽為「下一代的網際網路」，智庫顧能（Gartner）調查預估，全球區塊鏈商機將在2025年將達1,700億美元（約5.1兆台幣）。然而，在普遍大眾的認知裡面，區塊鏈似乎仍與虛擬貨幣較為相關，如何將區塊鏈應用在每日的生活中，對消費者來說仍然是相當遙遠的議題。

恆鏈創科是一家新創公司，成立的宗旨，是希望透過區塊鏈的技術與商業模型的建立，來協助台灣的產業有機會進行數位轉型，並將區塊鏈技術導入到企業內部流程中，協助企業未來整體的數位化建立基石。

恆鏈創科同步成立溯猿創科公司，核心目標是要把食品或物品透過區塊鏈能夠達到溯源的目的，讓消費者能獲得高度的資訊透明。陳炳寬解釋，這樣的目的有兩個，一是是讓消費者更安心地掌握物品的整體流程，二則是讓生產者明確的瞭解物品的整體狀況。

恆鏈創科第一個產品，是與西班牙NEKEAS酒莊合作，推出限量1,268瓶的「ETERNALOVE恆戀」紅酒，除了將生產過程中的資訊上鏈，更發行NFT代幣，並製作酒標，消費者掃描QR Code之後，即可看到該瓶紅酒的「履歷」，從種植、採收、釀造、裝瓶、出貨等完整流程。恆鏈創科更與區塊鏈新創Lootex合作，透過3D及AR技術打造「數位紅酒」，讓品酒人能有更完整的收藏紀錄。

陳炳寬表示，除了紅酒以外，接下來恆鏈創科將把區塊鏈技術拓展到其他產業類別，如滴雞精、榨菜、香菇、養殖水產以及茶葉等，擴大區塊鏈在各產業上的應用。（禁止酒駕．飲酒過量有礙健康）

(工商 )