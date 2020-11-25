隨著疫情大流行演變，現在全球企業派息能力受到疫情影響的幅度也更加明朗化。今年第三季，全球企業派息規模縮水550億美元，總派息金額為3,298億美元，創下2016年以來的最低紀錄。第三季，整體派息與基礎派息分別年減14.3％與11.4％，萎縮幅度顯著低於第二季的-18.3％。此外，對於預測最終全年度實際派息表現最好至-17.5％（從-19％調整）到最壞為-20.2％（從-25％調整）之間。

另一方面，第三季派息受影響程度較低的地區，尤其是北美與新興市場，原本就是派息能力較具韌性的國家，同時我們認為最糟糕的情況已經過去。

傳統上，派息占企業獲利比重較高的企業－此類企業在英國與大洋洲最為常見，其次為歐洲，如今也已調降派息的比例，為未來的派息成長打下更穩健的基礎。整體而言，超過三分之二的企業在第三季增加派息或是維持派息不變，只有不到三分之一的企業選擇調降或是取消派息。

第三季向來是大陸企業派息的旺季，且派息按年增長3.3％。四分之三的大陸公司提高派息或保持了穩定。加拿大與香港亦是少數提高派息的主要國家。英國、澳洲、與荷蘭的派息表現敬陪末座。

澳洲企業派息受創的程度名列世界前茅，整體派息年減40.3％，派息金額萎縮至96億美元並寫下至少11年來同期最差的派息表現，其中銀行的減息造成了特別大的影響。英國基礎派息年減41.6％，而銀行與釀酒產業取消派息對荷蘭造成嚴重影響。

美國企業派息占全球五分之二，美國企業的基礎派息小幅下降（第三季年減3.9％與第二季持平）以支撐全球的數據。80％的美國企業在第三季調高派息或是維持派息不變，並以調降買回庫藏股的規模，作為保留現金部位的主要手段。

駿利亨德森預估美國企業股東總收益（派息加上庫藏股買回）將會與配息較具韌性的歐洲國家一致。

除了澳洲以外，其餘亞太國家的派息年增率持平。其他亞太國家的派息表現較佳，主因在於疫情對於民眾與經濟的影響較輕微，企業擁有更強勁的資產負債表、以及派息占獲利的比例原本就較低。此外，本季企業派息大多取決於2019年的盈餘表現，且早在幾個月以前就已經決定。第三季香港派息的成長速度在已開發國家名列第一，基礎派息年增9.9％，派息規模為217億美元，寫下史上第二高的單季派息記錄。

第三季，非民生必需品企業的派息萎縮幅度最為嚴重，基礎派息年減43％，其中汽車製造業與休閒產業的降幅最深。此外，媒體、航太、與銀行產業的派息同樣深受影響。相反地，醫藥業、食品製造業、與食品零售業的派息最具韌性，基礎派息均呈現正成長。

今年四月，正當疫情引發最為嚴峻的不確定性時，當時我們預期今年全球企業派息將負成長15％到35％之間。接著，我們在七月份將預測結果縮小至-19％到-25％之間，目前，我們認為今年派息負成長的幅度將落在預期區間的上緣。

在樂觀的情境下，2020年全球企業的基礎派息將年減17.5％，派息金額為1.2兆美元左右，相當於整體派息年減15.7％。在悲觀的情境下，基礎派息料將年減20.2％，派息金額為1.16兆美元，整體派息年減18.5％。依樂觀預測下，今年派息的萎縮幅度只會抵銷過去三年多來的派息成長表現，令投資人在2020年減少2,240億美元的收入。

駿利亨德森亞洲股息收益策略的共同經理人Sat Duhra表示，亞洲企業的派息韌性料將一如亞洲投資人的期待。先前，我們曾經指出亞洲企業文化正在改變，企業日益重視派息政策並展現一致的派息執行力。此外，目前亞洲企業的股息派發比例仍在全球名列後段班，因此未來無論盈餘受到何種衝擊，亞洲企業定將維持穩定的派息表現，除了金融產業的派息可能受到法規命令的影響之外。此外，目前北亞洲國家的新冠肺炎確診人數已穩定下來，因此投資人可以對2021年的盈餘與派息前景抱持一定程度的樂觀期待。

(工商 )