新北市蘆洲分局交通分隊今（25）天上午11時許前往五股疏洪北路拖車後，行經新莊化場路上、光華路口時，轉彎時不慎脫勾，後面汽車重撞擊地面，造成保險桿和霧燈脫落，油箱破裂導致漏油，警方立即相關單位協助清除油汙，並聯繫車主處理後續事宜。

監視器顯示，警用拖吊車當時行經新莊化成路，準備左轉光華路時，遭拖吊沈車重心不穩，左後輪騰空後脫勾摔出螃蟹夾外，車頭瞬間落地，造成前保險桿及霧燈脫落，油箱也破裂漏油。

據了解，拖吊車分為兩種，公家拖吊車和民間拖吊車，公拖什麼都能拖，包括違法及不能上路的車，而紅色民間拖吊車，僅能拖違規停車。而今天遭拖的車輛逾期限6個月未檢驗，牌照被監理機關註銷的轎車，僅能由公家拖吊處理。

警方表示，接獲監理站通報，五股疏洪北路停車格有逾檢註銷的轎車停放該處，警方與三重拖吊場吳姓司機前往拖吊，途中不明原因脫勾，所幸未造成其他人、車事故，將調查釐清事故原因。

(中時 )