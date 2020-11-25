燕麥是近年來最夯的「健康食品」之一，不但能增加飽足感、促進腸胃蠕動，更能降低膽固醇、高血壓、高血脂和糖尿病等慢性疾病，越來越多人習慣性把它當成零嘴或是取代正餐，甚至連鐵肺女王鄧紫棋以及《艾蜜莉在巴黎》Lily Collins都是燕麥粥的大粉絲。

為了提高方便性，市售許多廠商更將燕麥加入果乾、堅果等經過烘烤，讓外表呈現誘人的金黃色澤，加工製成營養棒或能量棒，方便攜帶與食用。燕麥棒品牌行銷經理劉儀璿表示，「燕麥棒不只適合健身或是想要瘦身的族群，任何想接觸燕麥的消費者都建議可以先從燕麥棒開始。因為它方便攜帶、口感酥脆，就算泡到牛奶中也不容易軟化，是營養豐富的零食或高纖高蛋白的膳食替代品，像是需要控制三高的成人，以及需要增加纖維攝取的孩童，都可以把燕麥棒當作健康營養零嘴的入門款。」

市面上常見的各種代餐燕麥棒，大多口味單一，且過甜吃多容易覺得膩，而且常常乾硬到不易咬碎，有鑑於此，燕麥零嘴品牌Granola House小麥的家，特別研發出三種適合台灣消費者的纖脆燕麥棒口味，分別是伯爵奶茶、杏仁小魚、海鹽厚巧克力。

伯爵奶茶、杏仁小魚、海鹽厚巧克力口味的燕麥棒看起來超美味，不再給人口味單一的印象。（邱映慈攝）

品牌最推薦大家先從「伯爵奶茶」口味吃起，以燕麥、玉米片、葵瓜子為基底，特製的伯爵奶茶口味，可以嘗得出伯爵帶有柑橘味的茶香和滑順的奶香味；另外巧克力控絕不能錯過「海鹽厚巧克力」口味，以燕麥、玉米片、葵瓜子為基底，再融合海鹽與法國巧克力的濃厚口味，一口咬下好滿足！

本次的主打口味是「伯爵奶茶」，喜歡手搖奶茶的人一定要試試看。（邱映慈攝）

消費者也可以利用便利商店的食材與零嘴，創造出有趣的吃法，例如：半糖手搖飲配伯爵奶茶纖脆燕麥、霜淇淋配海鹽厚巧克力纖脆燕麥棒，完美詮釋美味與健康的平衡，喜歡嚐鮮又在乎健康的零嘴控們值得收一波！

霜淇淋配海鹽厚巧克力纖脆燕麥棒超美味。（邱映慈攝）

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★歡樂小活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看Granola House小麥的家推出三款口味燕麥棒！並留言告訴小編你愛哪個口味～

★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得Granola House小麥的家纖脆燕麥棒三口味*1組

★公佈時間 ｜ 2020/12/3

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

★務必切實分享，得獎後需提供「開獎前分享截圖」，無法提供者取消得獎資格，因此建議在開獎後小編檢查截圖之前勿將貼文刪除，以免影響自身權益；若截圖無法證明是在開獎前分享、或是分享並截圖後把貼文刪除而導致開獎後無法提供「開獎前分享截圖」者，皆取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

(中時新聞網)