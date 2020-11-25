大陸廣電總局近日又有新規定，聲稱為了積極傳播正能量，包括網路直播平台、电商直播平台都要「切實採取有力措施不為違法失德藝人提供公開出鏡發聲機會」，消息一出引發輿論熱議，更有人直接留言「巨額偷稅范冰冰再見」。

大陸廣電總局近日發布關於直播平台新規定，其中要求不為違法失德藝人提供公開出鏡發聲機會，防範遏制炫富拜金、低俗媚俗等不良風氣在直播領域滋生蔓延，還規定未成年網友不得打賞。

而此一規定也再度引發陸網友熱議，「逃稅的算吧？老賴算吧？吸毒的算吧？出軌的算吧？」、「劣跡的標準是什麼啊？必須違法嗎還是出軌劈腿這些都算？」、「逃稅8億（人民幣）范冰冰？」、「評論看傻了，我討厭的=劣跡藝人。好了，我覺得這些腦殘才應該整治下，烏煙瘴氣」。

不過也有網友提供不同看法，「如果沒有猜錯，可能說的是范冰冰，因為范冰冰前幾天出席某活動而且還與姚晨合影！陳赫、李小璐這些都只是沒有實錘。但是需要面對一個問題就是，他們這些人的各種社交媒體和視頻平台的帳號會不會被下架？」

(中時新聞網)