政府宣布明年元旦開放萊豬進口，國民黨主張「沒有查廠、就沒有開放」，據了解，蘇揆明天將在行政院會拍板「進口豬肉的全方位管理措施」，其中政策將如期開放，但過去未曾出口美豬來台的美方「新肉品工廠」將在疫情後查完廠才會進口。

行政院明天將在院會後記者會說明「進口豬肉的全方位管理措施」，包括查廠、進口、查驗、標示及管理等5項機制。而針對是否先查廠再進口的爭議，蘇揆日前在立法院受訪時公開說，「現在固然受限於疫情而不能出國、不能查廠，但我對開放進口一定逐批查驗，未來疫情過去，我們一定對新進口的會去查廠」。

官員表示，蘇揆談話很清楚，重點在「新進口」的部分。也就是說，明年元月政策會如期開放，亦即比照萊牛的0.01ppm，開始實施萊豬容許值。但實際上開放的部分，將是指過去已出口來台的美方豬肉工廠，至於過去沒出口來台的美方「新的肉品工廠」，應該會在疫情後，去查完廠才會進口。若疫情不確定，尚未查廠，這些美方「新肉品工廠」在元旦起就無法進口，延後來台也「很正常」。

官員說，有關查廠事宜，其實法律上並沒有規定一定要去查廠，才能開放，但是政府保留去查廠的權力，必要時都可以去查。

(中時 )