立委趙天麟日前在外交國防委員會的祕密會議質詢時，提到曾接獲民眾檢舉，調查局南部機動工作站員工聚餐時閒聊「要是中共哪天真的打過來怎麼辦？」在場一名幹員回應「那就投降啊！」調查局隨後大動作南下調查，不過查無證據，南機站不願回應此事，但基層怒氣沖沖，沒憑沒據的指控就浩浩蕩蕩查自己人，「連私下閒聊都不行，現在是沒言論自由了嗎？」

據傳1個多月前，調查局南機站幹部及調查官等數10人，某天中午聚餐的過程中，電視剛好播報兩岸關係的相關新聞，1位調查官隨口詢問「要是中共哪天真的打過來怎麼辦？」同桌的幹員就以台語回應「那就投降啊！」，此對話輾轉傳到趙天麟耳裡，便在外交國防委員會質詢時提及。

隨後，調查局督察處著手調查，南下高雄小港的南機站約談數10人，並製作訪談筆錄。但據悉，並沒有人承認說過此話，其他在場人員也都表示沒有此事發生，調查局費時費力，大老遠南下調查，結果沒找到「戰犯」就算了，還因此得罪基層員工。

有基層員工滿腹怨氣表示，他們真的很可憐，自己人不相挺就算了，結果就因為一些不知道哪來的假消息，一點點風吹草動，就派大批人馬浩浩蕩蕩把他們當小偷一樣，大動作對他們進行搜查，真的是太過離譜，就算有說也只是一般閒聊，那又如何？真的都沒有「言論自由」了嗎？

對此，趙天麟證實，他9日外交國防委員會上審查國安局預算時，對國安局質詢提及此事，雖然認為此對話不妥，但提出來的本意並不是希望做出懲處，而是以個案提醒，台灣於兩岸仍屬戰爭威脅處境，講話雖是言論自由，但他們所扮演的角色是國家情報單位的人員，有一些言論是不可以、也不應該。

(中時 )