屏東縣里港警分局大平派出所柯姓警員24日擔服18至20時備勤勤務，晚間7時許接獲報案，與同事前往轄區執行戒護精神病患強制送醫勤務，過程中柯男突然感到身體不適、癱倒在地，經通報消防隊送往義大醫院就醫，診斷為急性心肌梗塞，緊急施做心導管手術置入支架，現仍在加護病房治療當中。

大平派出所長陳進儒指出，49歲柯姓員警平時工作認真，與同仁相處融洽，分局長楊龍祥第一時間已親自前往探視慰問，並協請義大醫院全力救治，且強調會利用各種集會，加強宣導同仁平時應多加注意身體保健，維持健康狀況。

(中時 )