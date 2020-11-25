屏東縣員警服勤中倒地 心肌梗塞手術治療中 19:242020/11/25 中時 林和生 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 柯姓員警服勤期間突然倒地，送醫後診斷為心肌梗塞，已緊急手術治療。(警方提供／林和生屏東傳真) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 屏東縣里港警分局大平派出所柯姓警員24日擔服18至20時備勤勤務，晚間7時許接獲報案，與同事前往轄區執行戒護精神病患強制送醫勤務，過程中柯男突然感到身體不適、癱倒在地，經通報消防隊送往義大醫院就醫，診斷為急性心肌梗塞，緊急施做心導管手術置入支架，現仍在加護病房治療當中。 大平派出所長陳進儒指出，49歲柯姓員警平時工作認真，與同仁相處融洽，分局長楊龍祥第一時間已親自前往探視慰問，並協請義大醫院全力救治，且強調會利用各種集會，加強宣導同仁平時應多加注意身體保健，維持健康狀況。 (中時 ) #勤務 #身體 #大平 #派出所 #醫院 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 曾救過親手接生的男童 桃市消防小隊長倒臥備勤室不治 18:052020/11/25 社會 中職》王凱程復健一度痛到哭 罕見傷勢歸期在明年下半季 15:162020/11/25 體育 失智翁衝出門為妻尋醫 警人臉辨識系統立大功 12:392020/11/25 社會 彰化學生打完疫苗集體不適 指揮中心曝原因 14:272020/11/25 生活 營養治療兒童青少年精神疾患 中國醫發表Omega-3臨床指引 18:012020/11/25 健康 前立委蔡豪性侵女員工 二審維持原判 11:172020/11/25 社會 《科技》疫情影響持續 數位化與遠距醫療題材備受關注 15:572020/11/25 財經 善用胰島素 別讓胰臟過勞 醫師圖解關鍵 10:002020/11/25 健康 免疫搭配標靶治療後開刀 15公分巨大肝癌腫瘤奇蹟消散 14:242020/11/25 健康 前氣象主播自曝罹癌！住進榮總治療 耳朵長了不好的痣 11:192020/11/25 生活 社會熱門新聞 命中貴人!衝火場竟救出8年前接生男童 英勇消防小隊長猝逝 - 社會 失智翁衝出門為妻尋醫 警人臉辨識系統立大功 - 社會 爬高雄柴山也會失蹤？內行人：「怪點」很多 - 社會 代理教師教室露鳥裸拍還PO網 教評會火速開鍘解聘 - 社會 單親媽生活不順下藥勒斃小姊弟 法院判死刑4大原因曝光 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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