川普在這4年不只對大陸發動貿易戰，也對主要盟國加拿大、歐盟發動關稅戰，前白宮貿易談判代表威廉斯（Clete Willems）表示，川普的關稅措施將替民主黨總統當選人拜登創造了「槓桿作用」，即將上任的拜登政府可以用來在國際舞台上獲得想要的結果。

據《CNBC》報導，幾位貿易專家表示，拜登可能會更願意與盟國合作，而不是以關稅措施作為解決國際爭端的手段，但也有一些專家認為，拜登可能不會取消川普時代對各國實施的關稅制裁。

川普的關稅制裁行動讓全球經濟度過難以捉摸的4年，甚至引爆陸美貿易戰，拖累全球經濟表現。威廉斯認為，無論拜登是否喜歡川普的關稅戰，但這些工具替美國在國際舞台創造籌碼，他也希望，無論拜登多喜歡運用多邊主義處理問題，但仍可以好好利用這些工具協助美國取得最大利益。

至於大陸問題，威廉斯表示，採取多邊手段是「正確的一步」，但拜登需要歐洲、日本等盟國願意展現「更大的企圖心」，表示聯手抗衡大陸崛起的野心。

川普政府一直對大陸在不公平貿易、竊取智慧財產權，以及大量補貼陸企等議題上不滿，甚至也提出世界貿易組織（WTO）允許大陸這些行為，讓美國利益蒙受巨大損失，甚至卡住WTO的爭議案仲裁法官任命，讓整個組織癱瘓。

威廉斯指出，多邊合作是正確的，但要讓各國展現決心、變得更勇敢相當困難，他希望拜登政府可以取得成功，前提是他們必須在這些問題上下足功夫，其他國家也必須跟著美國同步採取行動，才有辦法達到美國最大利益。

(中時新聞網)