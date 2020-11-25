即將來到年底，不少人都期望明年有個翻身轉運的機會，祈求好運降臨。根據《三立新聞》報導，清水孟國際塔羅小孟老師表示，4星座在本周（11／22-28）運勢相當旺，不管在職場上、投資上都能有進展，自己就是財神爺。

Top4【天秤座】9/23-10/22

天秤座的人本周會有很多的機會可以展現自己，所以要注意本身的溝通力，當機會來的時候最好能夠盡情發揮意見與想法，不要壓抑。其實你的內在實力很容易受到貴人的賞識與提拔，或許因此能得到躍身的機會。

Top3【水瓶座】1/22-2/19

水瓶座的人，本周在業務合作上也會順利，若有想轉行的念頭，可試著透過長輩牽線，這樣很容易得到賺錢的好機會。水瓶座的財運屬正財，過去努力累積的實力能夠讓你在這波疫情裡面避開許多危機。

Top2【處女座】8/23-9/22

處女座的人，在本周開始會發現自己過去累積的人氣與實力逐漸嶄露頭角，業務上，會有老客人介紹新客戶，本身的好人氣透過口耳相傳，助處女座在財運上更開拓，整體的人際關係良好，在團隊合作上也能夠獲得良好的收益。

Top1【雙子座】5/21-6/21

雙子座的人會這周在投資理財方面能有不錯獲利，因為能夠找到適合自己的路徑，並在報酬跟風險之間找到平衡。不過小孟老師提醒，千萬不要「貪心」而前功盡棄，保持耐心並持之以恆，雙子座本身就是自己的財神爺！

(中時新聞網)