協助受刑人復歸社會，讓受刑人一技傍身，法務部矯正署八德外役監首創與傳統勞力密集產業BOT，提供土地、人力，由企業提供資金興建技訓工廠，投注器具設備，讓受刑人參與生產，重建受刑人自信與尊嚴，降低再犯率，達成三贏效果。

八德外役監典獄長葉俊宏表示，企業存在缺人、缺地的困境，八德外役監為協助受刑人復歸社會為導向的矯正策略，重建受刑人自信與尊嚴，提供土地、人力，解決企業缺人、缺地的困境，設計這個首創的BOT案。

葉俊宏說，由八德外役監委託桃園市政府經濟發展局代辦招商，技能訓練工場基地劃分為6個單元，目前已有1家公司行號進駐，尚有5個單元待定，全案已於2020年11月9日再次公告招標截標日期為12月9日，相關招標文件可於桃園市政府經濟發展局或八德外役監網站免費下載。

葉俊宏指出，結合企業資金興建技訓工廠，投注器具設備，受刑人提供優質勞動力，於出監前適應職場環境，對於出監後銜接就業非常有利，可以達到受刑人順利復歸社會、解決企業困境與減少再犯，完備社會安全網之多贏局面與策略目標。八德外役監竭誠歡迎社會各界、工商企業團體攜手合作，透過活化運用國有土地，培養受刑人謀生技能，帶動產業發展與產值，創造受刑人、企業及社會安全三赢局面。

(中時 )