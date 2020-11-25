女子駕車南庄遊不來電 三灣警助脫困 19:222020/11/25 中時 謝明俊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 頭份分局三灣分駐所員警協助阮女發動汽車。（頭份警分局提供／謝明俊苗栗傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 一名阮姓女子日前駕車赴南庄遊玩，在行經三灣老街停車購物，再上車時卻發現汽車沒電，經向轄區頭份警分局三灣分駐所求助，員警到場協助接電發動引擎，讓阮女繼續旅程。 頭份分局三灣所員警是在24日上午，接獲阮姓女子來所報案表示汽車無法發動，請求警方協助，所長陳冠廷率警員葉為良前前阮女停車處協助，結果發現是汽車沒電，拿出接電器協助啟動引擎，讓阮女繼續踏上旅程，對員警熱心助民深表謝意。 (中時 ) #三灣 #女子 #汽車 #員警 #南庄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 遠離笑氣陷阱 中三警副分局長空中暢談 18:132020/11/25 寶島 苗栗客語教育扎根有成 客家藝文全國成績打頭名 18:372020/11/25 寶島 4歲女兒愛躲櫃子 見爸爸衣服就哭 人妻知真相臉超綠 19:592020/11/25 社會 中鋼運通主任爬柴山墜崖 試圖脫困二度重摔致死 遺體趴臥岩壁 08:332020/11/25 社會 OL洗澡驚見窗戶有支IPhone7 噁男瞎掰這句法官不信慘了 21:052020/11/25 社會 音響大亨告妻收1200萬不離婚 董娘踢爆他偷吃女員工送BMW 13:462020/11/25 社會 陸電動車自駕研發今年超越美國 原因竟是「交通太亂」 08:372020/11/25 財經 華為放狠話 誰再建言造車可調離崗位 20:152020/11/25 兩岸 色誘商人奪42命！甜美幼教師遭槍決 菜鳥警心軟「為她理光頭」29年 15:552020/11/25 兩岸 內灣老街周圍設施改善計畫開工 野薑花公園將成涵管地景親子空間 15:512020/11/25 寶島 社會熱門新聞 失智翁衝出門為妻尋醫 警人臉辨識系統立大功 - 社會 命中貴人!衝火場竟救出8年前接生男童 英勇消防小隊長猝逝 - 社會 爬高雄柴山也會失蹤？內行人：「怪點」很多 - 社會 甜美女師穿低胸上課 彎腰狂洩半乳 網噴鼻血：看了2小時 - 社會 代理教師教室露鳥裸拍還PO網 教評會火速開鍘解聘 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。