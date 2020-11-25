一名阮姓女子日前駕車赴南庄遊玩，在行經三灣老街停車購物，再上車時卻發現汽車沒電，經向轄區頭份警分局三灣分駐所求助，員警到場協助接電發動引擎，讓阮女繼續旅程。

頭份分局三灣所員警是在24日上午，接獲阮姓女子來所報案表示汽車無法發動，請求警方協助，所長陳冠廷率警員葉為良前前阮女停車處協助，結果發現是汽車沒電，拿出接電器協助啟動引擎，讓阮女繼續踏上旅程，對員警熱心助民深表謝意。

(中時 )