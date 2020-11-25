新創電商視宇近期營運傳出捷報，視宇表示，透過其在電商的專業與人工智慧系統，目前擁有3,000多個用戶，已成功協助台灣賣家賺進超過10億的營業額。近期再獲選2020年度《創業之星（Meet Neo Star）》獎項。視宇董事長郭雨新表示，期望透過旗下科技行銷與顧問專業，降低在地企業數位轉型的困難，打造更多的國際品牌與爆品。

視宇是於2016年成立的新創公司，是台灣第一家整合eBay、Amazon、日本樂天、Walmart與GittiGidiyor的代理營運廠商，同時也是eBay官方認證的第三方大數據與刊登軟體工具，以及eBay認證的推介導師企業。視宇表示，成立四年來持續深耕在地品牌與中小企業，透過提供大數據人工智慧工具與一站式代運營顧問服務，協助品牌轉型、降低電商經營痛點，目前累積客戶達3,000家。

視宇觀察，台灣擁有相當優秀的人才與製造技術，不少代工廠與在地品牌開始陸續轉型，朝著跨境電的路上邁進。根據視宇近期觀察，目前約有4成的企業開始轉向線上銷售發展，顯示出台灣品牌的「電商化」還有很大的成長空間，不少潛力新星還尚未被發掘，因此相當看好明年台灣跨境電商的成長動能。

不過以跨境電商來說，市場價格難以掌握以及上架刊登費，是品牌的兩大痛點。視宇表示，旗下大數據人工智慧工具，就像是「電子商務的搜尋引擎」，從大量的數據分析，賣家能夠在視宇平台上一目了然不同國家的販售狀況，輕鬆做到市場銷售策略布局，執行精準的定價區間與建議商品素材搭配，也能透過機器人自動調價讓賣場持續保有競爭力。

此外，再透過相似商品自動比較與電商後台系統串接，方便賣家一鍵上架到不同國家站點，同時也能複製類似商品內容快速刊登。除此之外，視宇剛進台灣市場便前瞻的籌組完整的電商顧問團隊，由專業管理師擔任品牌商店的營運店長，從賣家帳號設立、商品規劃、到金物流與行銷廣告，提供一條龍的整合服務，解決產品外銷所遇到的難題，協助台灣電商跨足國際。

視宇近期除了合作夥伴持續增長以外，日前也獲得2020年度《創業之星（Meet Neo Star）》獎項，被評選為最具成長潛力的新創公司之一。去年則獲選台北市政府產業發展局所頒發的《新貿獎》跨境電商專業服務商金獎。

視宇表示，明年將投入更多資源在人工智慧開發與專業顧問人力編制，並展開電商的多平台系統串接，提供更完整、更方便、更有效益的跨境電商整合服務。

(工商 )