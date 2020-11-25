有「產業界奧斯卡獎」之稱的臺灣精品獎，25日下午於台北南港展覽館2館盛大舉行第29屆頒獎典禮，經濟部部長王美花蒞臨現場頒發最高榮譽獎項－臺灣精品金質獎及銀質獎，並由貿易局局長江文若表揚臺灣精品獎得獎企業，超過500位企業代表出席受獎，共享臺灣產業最榮耀的時刻。

臺灣精品獎是經濟部為向國際宣揚我國優質產業形象所設置的獎項，每年依據研發、設計、品質、行銷及臺灣產製五大構面進行評選，獲獎產品除可使用「臺灣精品標誌」推廣，成為臺灣產品最佳形象代言人，經濟部也運用數位科技規劃多元線上線下的整合行銷活動，同時建置臺灣精品虛擬展館，搭配線上新產品發表會、視訊媒合洽談等，提供國際買主身歷其境的互動體驗，讓臺灣的優質產品不受疫情影響，仍然能讓世界看見。

本屆為中小企業獲獎比例最高的一屆，占比接近6成，可見我國中小企業的創新研發實力；而金質獎及銀質獎的獲獎產品，更充分展現臺灣精品對全世界人類生活的創新價值。例如世界首創「智慧型滾珠螺桿」，是智慧製造及產業升級的重要零組件；「電動車交流充電樁」大幅提升系統化能源管理能力；「農用無人植保機」的農藥噴灑效率是人工噴灑的30倍；全球唯一MIT的「智慧服務型機器人」可運用於各種場域（如銀行、醫院及大型展會等），這些令人印象深刻的臺灣精品，都是產業界的亮眼標竿。

明年預期全球經貿活動仍受疫情影響，經濟部將持續強化推廣臺灣產業國際形象，運用數位行銷方式及線上操作，搭配國外虛擬及實體展覽、線上線下購物平台，積極協助廠商拓展國際商機，並針對得獎企業提供客製化數位轉型服務，相信在政府及業界共同努力下，即使面對疫情的挑戰，我們仍然可以展現我國產業的堅強實力及信心，持續創造經濟成長佳績。

(工商 )