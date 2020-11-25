剪黏工藝是傳統建築的重要元素之一，國立金門大學都市計畫與景觀學系和西浦頭社區發展協會合辦4場次剪黏手作體驗營，邀請都景系主任洪瑛鈞、傳統匠師莊水勝開班授課，與200多位學員分享金門的建築美學。

這項很不一樣的體驗活動，透過匠師親身實作及指導，以及深入淺出的課程安排，讓學員在多色淋搪燒製陶、彩繪寶特瓶、玻璃酒瓶等剪黏素材的學習操作中，體會傳統建築豐富、多樣的趣味性。

剪黏素材的運用，表現建築豐富、多樣的趣味性。（金大提供）

剪黏的圖樣涵容創意和美感，讓小朋友在手作中有開心體驗。（金大提供）

洪瑛鈞表示，隨著傳統建築匠師的退休，傳統建築工藝也逐漸式微，最後甚至於消失，而傳統技藝的學習過程也相對辛苦，未來如何做好傳統建築保存和工藝傳承，就顯得非常重要。

莊水勝指出，剪黏工藝廣泛流傳於台灣、閩南及廣東一帶，剪黏要先「剪」再「黏」，利用破碎陶瓷片或碗片，修剪成需要的形狀，再嵌黏於有雛形（粗胚）的泥灰表面上，以完成祈福圖樣的裝飾，也有人稱它是「立體的馬賽克」，題材多以吉祥如意、福祿壽喜和花鳥蟲魚人物故事等為主要內容，是傳統廟宇屋脊、屋簷下照壁的建築裝飾藝術。

西浦頭社區發展協會總幹事莊永明表示，該社區目前仍有數十名傳統建築匠師，很期待這項體驗活動，讓更多人看到傳統工藝的表現和美感。

(中時 )