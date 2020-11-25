更生保護會南投分會為協助更生人就學，發放獎助學金6萬3000 元，給11名受保護學生，其中2名是大學生，其他9名分別就讀高中及高職；期望關懷和溫暖，讓他們更堅定地走下去，順利復歸社會。

南投地檢署檢察長張曉雯，十分重視年輕更生人的改過及求學情形，頒發獎助學金時，除勉勵他們用功讀書，並諄諄教誨要腳踏實地，不可再淪為犯罪集團的工具，更要遠離各項毒品的誘惑，努力改過遷善，將來有機會也可以過來人的身分回到校園「現身說法」，做為反毒、反詐騙最有力的宣導。

保護管束中的少年，大多是因為智慮淺薄、意志不堅，或有學習障礙，才會因引誘而誤觸法網，社會大眾應該給他們改過向善、重新做人的機會；更生保護會南投分會主委向恆達表示，更生保護會就是本著這種想法，用發放獎助學金的方式，積極鼓勵他們就學，藉由學校老師教導，和同儕規勸的力量，逐步引導他們走回正途。

此次發放獎助學金的更生人中，有低收入戶，也有單親家庭，獎助學金不但對經濟有所助益，也是對個人最好的肯定。

(中時 )