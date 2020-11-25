衛福部長陳時中（左二）晚上參加點燈祈福，盼人心能更安定。（李忠一攝）

衛福部長陳時中今天（25日）晚上赴宜蘭市，參加「仁王護國息災法會全民點燈祈安大會」，陳時中表示，全世界都在爭取疫苗，整體的療效、效期事實上還是有相當的不確定性，但疫苗傳出捷報也讓大家看到希望，參加祈福點燈希望人心能更加安定。

陳時中表示，這一年來全世界都在疫情下風雨飄搖，以前看到一天幾百個案例就覺得很嚴重，現在是幾十萬在增加，科學的進步疫苗也陸續傳出捷報，疫情是很嚴重但大家也看到希望。

他透露，台灣的疫苗有購買了一些，我們還是保持原來的初衷，將疫情控制好，政府有責任盡量拿到疫苗，但還沒注射疫苗前大家持續來合作抗疫。

陳時中表示，台灣防疫到現在基本上算是成功，最大的力量是來自全民，宗教的力量安定民心，來參加點燈也是鼓勵慈悲、向善的力量，讓台灣愈來愈好。陳時中也許下心願說：「防疫上半場我們成功了，下半場我們大家一起努力。」

(中時 )