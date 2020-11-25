女團「aespa」正式出道後，到各大音樂節目宣傳，打歌舞台上賣力唱跳。(影片/ 取自YouTube「KBS World」，如遭移除請見諒)

南韓SM娛樂打造出多個世界級團體，像是Super Junior、少女時代，近期推出新女團「aespa」，上遍各大音樂節目宣傳新歌，但舞台上有一成員外貌卻神似台灣網紅「輔大女神」奎丁，引起熱烈討論；奎丁今（25）日也對此回應，淡定感謝網友們的肯定。

SM新女團「aespa」在正式出道前，一一公開成員名單時，其中一成員Karina（柳智敏）照片從公布後，許多台灣網友都很震驚，因為和網紅奎丁撞臉，甚至有網友貼出兩人照片比對，無論是神韻或妝容都幾乎一樣；有眼尖網友更發現，柳智敏嘴角的痣和奎丁嘴角的痣位置也相同，讓不少人驚呼「難道奎丁在韓國出道」。

女團「aespa」正式出道後，到各大音樂節目宣傳，打歌舞台上賣力唱跳，仍讓大票網友以為看到奎丁，紛紛截圖私訊給她；在收到眾多留言，奎丁也再次發限時動態回應。(圖/ 摘自奎丁IG)

當時奎丁也有注意到網友討論這件事，還在限時動態辦投票，有8成她的粉絲也認為兩人長超像，根本雙胞胎姊妹，但少部分人認為可能只是照片的關係；不過，最近女團「aespa」正式出道後，到各大音樂節目宣傳，打歌舞台上賣力唱跳，仍讓大票網友以為看到奎丁，紛紛截圖私訊給她；在收到眾多留言，奎丁也再次發限時動態回應，「收到很多訊息，不一一回覆，直接在這跟你們說聲謝謝啦」。

人氣網紅奎丁畢業於知名學府輔仁大學，在校期間就以驚人美貌和E罩杯豐滿身材引起矚目，還被粉絲冠上「雅典娜女帝」的稱號；出社會後當起YouTuber，常常拍攝各種火辣穿搭照，經常讓男粉絲看了「凍未條」。

(中時新聞網)