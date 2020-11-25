今年34歲的台灣女星郭采潔，早年以「優格女孩」名號出道，曾在不少歌手的音樂錄影帶中亮相；發行個人專輯後，開始參與偶像劇《無敵珊寶妹》的演出；在戲劇界演出心得的她，開始拓展自己的戲路，電影邀約不斷。2010年更憑《一夜台北》，獲得台北電影節最佳新演員獎。

2013年，郭采潔演出由郭敬明執導的電影《小時代》在大陸打開知名度，之後你可以在各大節目、活動現場看到她的身影；只是力求改變的她，也經常受到網路酸民們的攻擊。

近日網友上傳郭采潔的活動側拍照，又遭網友一陣狂酸 (圖/ 翻攝自微博)

近日有網友PO出郭采潔出席一場活動的側拍照，見她一身桃紅色的禮服，胸前有一水滴狀挖空的設計，但大家並未看到期待中的雪乳，看到的只是有些平坦的胸型。

網友見狀便發出正、反兩方的意見。有人大讚郭采潔靈氣逼人、造型相當好看；有人問：「郭采潔…是沒有穿內衣嗎？」還有更毒舌說：「這有胸嗎？發育不良吧！」

先前吳謹言也被民眾直擊過瘦的她，看起來太不健康，要她多多注意營養、多吃一點；只能說明星們為了保持身材，在體態的控制上的確相當辛苦。

(中時新聞網)