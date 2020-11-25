由於美國祭出禁令，使得華為5G手機晶片遭到斷供，後來與大陸國內多家車企陸續展開合作，因此一直有傳言華為即將跨入造車業。但最新消息指出，華為再度重申不造車，而是聚焦ICT技術，幫助車企造好車，並警告「以後誰再建言造車，干擾公司，可調離崗位，另外尋找崗位」。

之前，陸媒曾報導，華為除了通訊業務外，其已具備幾乎所有生產智慧汽車所需的能力，並引述華為輪值董事長徐直軍在去年一次公開演說中曾表示，美國電動車大廠特斯拉（Tesla）能做到的任何事，華為都可以做，顯示華為涉足汽車相關技術研究的發展，被外界解讀為未來在汽車市場上，也許有挑戰特斯拉的可能。

不過，根據華為心聲社區網站今公布內部文件，華為這份文件名為《關於智能汽車部件業務管理的決議》，由華為創辦人兼執行長的任正非簽發，有效期為三年，內容提到華為不造車，而是聚焦ICT技術，幫助車企造好車。

這份文件指出，這兩年來，儘管外部環境在不斷變化，但我們要清楚，打造ICT基礎設施才是華為公司肩負的歷史使命，越是在艱苦時期，越不能動搖。因此公司再一次重申，華為不造車，而是聚焦ICT技術，幫助車企造好車，造好車，成為智能網聯汽車的增量部件提供商。

華為就智能汽車部件業務及人事做了一些調整變更，同時要求員工不要再提造車，「以後誰再建言造車，干擾公司，可調離崗位，另外尋找崗位。智能終端與智能汽車部件IRB和消費者業務管理委員會要堅持華為不造車的戰略，此無權改變此戰略。

(中時新聞網)