台灣推動公司治理獲國際肯定！亞洲公司治理協會（ACGA）於2020年11月25日第20屆年會公布2020年亞洲公司治理評鑑結果，在12個亞洲市場評比中，台灣排名第四，僅次於澳洲、香港及新加坡。

證期局指出，除整體排名進步外，總得分62.2分，創下歷年來最佳成績，於12個受評市場中，僅台灣與澳洲為在所有構面評分上均較上屆提升之市場，並進一步縮短與香港（63.5）及新加坡（63.2）之差距。

依據ACGA公布之亞洲公司治理評鑑結果，台灣今年有兩大重要表現：一、台灣為本次評鑑進步最多的國家，且在評鑑項目「政府與公共治理」類別（68）與澳洲並列第一；「監理機構」類別（66）則列第二，僅次於香港（69）。

二、金管會推出「公司治理3.0永續發展藍圖」，關注於ESG生態系與永續報告書之強化，及將全球報告倡議組織（GRI）準則的適用對象推及公布永續報告書之上市櫃公司。

證期局指出，2018年台灣排名為第五、分數為56分，今年不只總分提高到62.2分，排名也來到第四名，僅次於澳洲、香港、新加坡，超越馬來西亞、印度、泰國、韓國、大陸、菲律賓、印尼。

證期局指出，有效的公司治理係公司永續發展和健全資本市場之關鍵，金管會於2020年8月推出了為期三年的「公司治理3.0-永續發展藍圖」，期建立完整公司治理生態系統及強化上市櫃公司對ESG風險之應變能力，相關努力亦獲ACGA肯定，未來金管會將繼續與資本市場參與者合作，深化公司治理文化，支持永續發展，建構具國際競爭力之資本市場。

(工商 )