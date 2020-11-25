台新金控正與時間賽跑。台新金本周與銀行局長莊琇媛及保險局長施瓊華，深度討論要併保德信人壽案，保險局要求台新金必須精算未來10年業務成長情況、需要增資資金、何時能損益兩平等，且「錢要放在金管會看得到的地方」，這些台新金都還未準備好。

銀行局則是強調，台新金必須先符合保險局的所有要求，最後才由銀行局檢視金控的財務指標；而台新金與保德信人壽的收購合約將在2021年初到期，台新金必須在到期前取得或有望取得金管會核准，此案才可能成功。

另外，台新銀近期才爆出理專挪用客戶資金近3億元的弊案，金管會主委黃天牧在24日開罰玉山銀行時，已公開表示未來會從重處份此類弊案，即台新銀若被銀行局開罰，則在重大裁罰未改善前恐不得併購，所以台新金還必須在銀行局裁罰前先搞定保德信案，否則併購也恐生變。

銀行局方面表示，台新銀理專弊案爆發，是在台新金宣布併購保德信人壽之後，目前理專案是另案調查中，因為涉及內部制度及督導主管是否要負責等問題，所以會花一點時間調查清楚，如玉山銀也花了四、五個月，若台新金自己無法在此時間內，達到保險局要求，就是「自己耽誤自己」。

台新金是在今年8月11日宣布要以新台幣55億元，買下台灣保德信人壽，保險局依過往案例即提出五大審查原則，一是必須承諾保戶權益100％不受損、保單契約不更動，同時承諾留用 一定比率員工；二是資金來源必須符合法令規定及具財務健全性；三是必須有專業能力經營保險業；四是長期經營承諾；五是必須有財務能力因應未來增資需求，如2026年要接軌IFRS17、ICS2.0（新清償能力指標）需要增提準備金等問題。

台新金預估會以銀行保險、業務員雙通路來擴展保德信人壽的規模，保險局要求台新金必須提出未來10年的營業計畫書，包括業績成長預估、何時損益兩平、需要增資的金額，這些都是「承諾」，且台新金必須拿出「真金白銀」，不能僅是未來可能出售彰銀持股、借款等「假設」性的計畫，本周的會面，讓金管會覺得台新金還沒有準備好，所以仍未正式送件申請。

(工商 )