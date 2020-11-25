半導體供應商意法半導體（STMicroelectronics，簡稱ST；紐約證券交易所代碼：STM）新推出兩款隨插即用型56V鋰電池三相無刷馬達控制板。

STEVAL-PTOOL1V1和STEVAL-PTOOL2V1兩款評估板搭載意法半導體STSPIN32高整合度馬達控制系統封裝晶片，可以滿足電動工具之小尺寸、低待機電流等關鍵需求，配備採用霍爾感測器感測轉子位置的六步驅動方案，確保馬達轉矩波動小，運轉效能高。

STEVAL-PTOOL1V1適用於兩串（7.4V）到六串鋰電池（22.2V）供電的電動設備，板子尺寸為70mm x 30mm，可連續輸出最高15A電流，待機電流低於1μA。板卡的核心元件為STSPIN32F0B馬達控制器，其中包含STM32F0*微控制器、三相半橋閘極驅動器、12V和3.3V電壓穩壓器、電流偵測的運算放大器，以及功率級電路保護功能。

例如，可設定之過流保護（Over-Current Protection，OCP）、交叉導通防護和低壓保護（Under-Voltage Lockout，UVLO）。STEVAL-PTOOL1V1功率級電路採用意法半導體的功率MOSFET N溝道60V STripFET F7技術。

STEVAL-PTOOL2V1適用於8串（29.6V）至15串（55.5V）鋰電驅動的電動設備，可連續提供最高19A的電流。板卡核心元件是意法半導體的STSPIN32F0252馬達控制器，包含一個三相250V閘極驅動器、STM32F0*微控制器，以及一個讓OCP保護功能變得快速和靈活的比較器。

STSPIN32F0252的穩定設計使輸出腳位可承受最低-120V的尖峰電壓，以加強電動工具的可靠性。STEVAL-PTOOL2V1具有板載匯流排電壓檢測功能，板卡尺寸為77mm x 54mm。功率級電路採用意法半導體的功率MOSFET N溝道80V STripFET F7技術。

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