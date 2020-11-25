是德科技（Keysight Technologies Inc.）是推動全球企業、服務供應商和政府機構網路連接與安全創新的技術領導廠商，該公司日前宣布5G基地台供應商Innogence 選擇是德科技的用戶端設備模擬（UEE）解決方案平台UeSIM，來驗證符合O-RAN標準的小型基地台基礎設備的效能。

Innogence作為最新加入開放式無線存取網路（RAN）生態系統的製造商，選擇是德科技UEE解決方案來驗證符合O-RAN標準的小型基地台基礎設備的效能。此一持續擴張的生態系統旨在為行動通訊業者提供基於O-RAN標準介面的網路設備，以便能經濟有效且彈性地提供各種5G服務。

因此，越來越多的O-RAN廠商希望透過是德科技整合式解決方案，取得從無線存取網路（RAN）邊緣到5G核心網路（5GC）的獨特端對端可視化功能。

是德科技資深總監曹鵬表示：「我們很高興能成功整合原生和非原生功能，來支援Innogence。藉由結合我們的5G和虛擬化RAN基礎技術的專業知識，加上完整的軟體解決方案，是德科技可協助業界導O-RAN介面。」

是德科技UeSIM提供整合式精密通道模擬功能，讓Innogence可加速驗證準備部署在複雜無線環境中的網路元件。 它還可在FR1和FR2模式下存取各種真實情境，以進行協定和負載測試。

Innogence副總經理殷春指出：「是德科技為Innogence提供了從邊緣到核心的整合式產品系列，讓我們能夠有效驗證每個網路元件，並在多廠商RAN中驗證其效能。是德科技解決方案從實體層到應用層的跨協定堆疊中，建立符合O-RAN標準的射頻單元（O-RU）和分散式單元（O-DU）之間的互通性。」

是德科技最近參加了由O-RAN聯盟舉辦的Plugfest活動，參與者來自各個不同產業。此活動讓電子設備或軟體設計人員，能夠測試自身的產品或設計與其他製造商產品間的互通性，展現O-RAN標準的完備性。目前已有超過170家企業支援此標準。

此外，O-RAN前傳相符性測試規格已獲核可，可協助晶片供應商、網路設備製造商（NEMs）和軟體開發商，為想要建立多廠商環境的行動通訊業者，提供創新的解決方案。

(工商 )