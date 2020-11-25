SOGO百貨天母店周年慶25日壓軸登場，在主顧客傾巢而出下，首日入店人潮較去年成長80％，首日業績1.9億再創新高；其中精品業績成長30％、化妝品業績成長高達25％，至於歐系家電則有百萬刷手現身。

SOGO天母店今年邁向12周年慶，在HELLO KITTY來店禮助陣下，引爆人潮，一早更有人專程到館搶購日限量ROOTS上衣，此外，iphone12新機也吸引精打細算的男性顧客一早搶換3C回饋活動，限量150份SOGO商品券，開店20分鐘內秒殺；歐系品牌家電，在高回饋率的帶動下，吸引兩位來自內湖及蘆洲顧客，新居採購單筆首日首刷百萬元。

化妝品包括資生堂銷售第一的乳霜王，開店一小時內全面秒殺，激勵業績增長25％，家電更是首度達到兩位數回饋，大小家電只要單機10萬回饋13％，業績成長17％，挹注首日業績1.9億，因上半年度疫情影響，周年慶有望回補回來。今年SOGO以HELLO KITTY來店禮橫掃全台，天母店更是壓軸祭出保溫／冰袋，實用功能搭配超可愛的外觀，引發搶換排隊人潮。

(工商 )