動物權益保護人士多年來為巴基斯坦唯一一頭亞洲象卡萬（Kavaan ）的遷移奔波，終於即將大功告成，人們今天以音樂、美食和氣球歡送卡萬轉移到條件更好的柬埔寨去養老。

法新社報導，首都伊斯蘭馬巴德的馬格哈札動物園（Marghazar Zoo）內環境一塌糊塗。來自斯里蘭卡的公象卡萬今年已35歲，在園內待了數十年，體重超標，營養不良，不僅飽受心理疾病折磨，也因長期踩踏不適當的地板鋪面導致腳趾甲破裂。牠的悲慘遭遇引起公憤，以至於巴基斯坦法院5月下令轉移園內所有動物。

伊斯蘭馬巴德氣候炎熱，夏日氣溫可達高溫攝氏40 度，卡萬在動物園內未能適當避開暑熱。巴基斯坦氣候變化部發言人夏克（Saleem Shaikh）表示，卡萬經過獸醫護理以及特殊訓練數月後，12月6日將遷移至一家柬埔寨野生動物庇護所養老。

動物保護組織「四爪」（Four Paws International）大力推動卡萬遷移，副負責人隆巴德（Marion Lombard）表示：「我們想祝福牠退休快樂。」

(中央社)