26日是西方感恩節，國內各飲食品牌也搭上「Thanksgiving」熱潮，祭出不少優惠。星巴克26日起連續兩天買一送一；台灣本土炸雞品牌繼光香香雞，26日起至下月6日，也推出買一送一，加入感恩節大戰！

繼光香香雞的優惠有其限制，如活動期間僅每周四至周日，買大份不是送大份，而是中份兌換券，且必須從12月7日起才能換，期限至明年1月10日。另外搭配「兩大加購」方案，12月7日起憑兌換券可50元升級大份，或99元加購價，升級大份再加一份杏鮑菇。

今年受新冠疫情影響，各行各業都面臨業績崩盤慘況，但在台灣，由於防疫得宜，國人積極出遊，餐飲業對於人潮的回流感受最明顯。繼光香香雞看好市場復甦，今年6月已先為門市員工加薪4至5%，下半年更將新開2至5家店，徵才至少30人。

繼光香香雞當年從台中發跡，目前全台擁45家據點，海外地區集中在中南半島，馬來西亞8家、越南1家，另外香港有3家，加拿大華人眾多的溫哥華，也有2家。

(中時新聞網)