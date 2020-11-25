一份最新民調「台灣人最欣賞的六都市長」，新北市長侯友宜獲最受欣賞第一名。入口網站Yahoo則針對「假如六都市長要參選總統，你最希望誰當選？」進行網路民調，截稿為止，新北市長侯友宜仍以44.6%大幅領先，台北市長柯文哲則以28.0%居第二，桃園市長鄭文燦8.3%居第3。

Yahoo民調針對「假如六都市長要參選總統，你最希望誰當選？」進行網路投票，截稿為止，新北市長侯友宜以44.6%大幅領先，台北市長柯文哲以28.0%居第二，其他依序為桃園市長鄭文燦8.3%、台中市長盧秀燕4.3%、高雄市長陳其邁3.7%、台南市長黃偉哲1.2%，不知道／沒意見9.9%。

另針對六都市長中，誰最可能會參選總統？台北市長柯文哲以59.2%跑第一，桃園市長鄭文燦35.9%列第2，新北市長侯友宜以33.6%暫居第三，其他依序為台中市長盧秀燕9.6%、高雄市長陳其邁6.7%、台南市長黃偉哲2.6%，不知道／沒意見7.3%。

再問到六都市長中誰的能力最好？新北市長侯友宜以47.0%領先，台北市長柯文哲17.3%暫居第二，其他依序為台中市長盧秀燕12.1%、桃園市長鄭文燦9.5%、高雄市長陳其邁3.5%、台南市長黃偉哲1.6%，不知道／沒意見9.0%。

(中時新聞網)