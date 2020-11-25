從照片中可見後車廂被堆滿了一堆雜物。(圖取自爆料公社公開版)

一名女網友表示，自己買到一台後車廂充滿垃圾的中古車。(圖擷取自爆料公社公開版)

不少人考量到價錢因素，買車時會透過中古車行進行挑選，中古車價錢雖然便宜，但也有一定風險。對此，一名網友氣憤表示，自己不久前到中古車行買了一台車，沒想到交車後，打開後車廂堆滿了滿滿的雜物，讓她傻眼大罵店家相當黑心。不過貼文發出後就有網友歪樓，「這也是高嘉瑜的車子嗎？」、「這港湖女神的車嗎？」

原PO在臉書社團「爆料公社公開版」上貼出一連串的照片，並說明自己碰到一家不老實的中古車行，在交車後檢查車況時，打開後車廂竟看見各種垃圾和廢棄家電，讓她傻眼到不行，接著大罵，「這間車行真的很黑心，交車的狀況跟原始完全不一樣，後車廂竟然還會出現烤箱？」

對於為何交車時沒有詳細檢查清楚，原PO則解釋，交車當天她原本要開後車廂的，「但是賣家一直很急著離開。」待賣家離開後，打開後箱看到眼前這誇張景象，當下趕緊打電話詢問，結果對方卻一直推卸責任。

誇張的經驗也讓大批網友傻眼，「交車禮太豐富了」、「傻眼，後車廂是資源回收嗎？」、「這是垃圾車嗎？恐怖」、「你收購到的是垃圾車啦」、「個人絕對不碰二手車商的車，因爲不是專家。」不過也有網友認為原PO自己也有錯，「自己也是天兵，對方著急離開你也妥協了，之後才發表意見」、「釣魚文？自己該注意的沒注意。」

(中時新聞網)