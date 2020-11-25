人一出生就有命格，無論是西洋的占星星盤、中國的紫微斗數命盤或是子平八字排盤，只要有出生時辰就可排出既定的命盤，但命格的高低、運氣的起伏，再加上平時生活的所作所為，都會影響人的一生。神明代言人沈嶸說：「要活得更加出色，就要把握自身的命格優勢，並且超越壞的設定，就能提升到更高格局，成為在社會上受人尊敬的地位，擁有財富並不難。」

沈嶸還依多年算命經驗，看過很多命盤不好，但是把人生過得很精彩的客戶，歸結只要做到以下五點，就能提高你的命格：

1.感恩感謝所有幫助你的人，有機會就要大大回饋

2.不斷努力追求專業上的進步，不斷更新從不懈怠

3.要會做人，與所有人結善緣，尤其帶人要帶心

4.善於把握機會勇於高升，地位越高就要越謙卑，照顧及提拔更多人

5.多佈施、多做公益，多做對社會有益的事

神明代言人沈嶸。

沈嶸特別說明尤其第五點「佈施」最重要，她以自身為例，稱自從發心做公益，確實執行「每月10萬元，持續20年」的目標後，真正得到的是心靈的平安，壞事及衰事通通遠離，因為佈施是對社會有益的事，能為自己累積福氣，讓不好的事情被減緩發生或是根本不會發生，遇事就能化禍為福、遇難呈祥。

沈嶸當然也看過一些人出生的命格很不錯，但本人坐在她面前卻活得又窮又不快樂且一事無成，讓她很納悶為何這麼好的命格卻無法活出漂亮人生，好奇他們的人生到底怎麼了？

以下是沈嶸老師歸結會讓命格損壞崩塌的五個大忌：

1.有隱藏訊息、會欺騙人，內心藏有不可告人的壞念頭

2.自私自利，獨善其身，有好處不與大家共享

3.背叛他人或是惡意傷害他人，包含身體暴力及言語暴力

4.起心動念有邪念，想佔他人便宜或好處

5.與人對立，產生糾紛、爭吵、是非或是官司

人一出生呱呱落地的那一刻命格已定，但沈嶸說命運是可以靠自己突破及改變的，只要常常做增強命格的五大點，以及避免會讓自己命格崩塌的五個大忌，就能福氣綿延，好運多多，大旺大發！

(中時新聞網)