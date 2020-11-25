新北市一位妻子發現4歲的女兒會突然躲進櫃子裡，甚至看著丈夫的衣服就會神情難過，也有自慰的現象，將她送至心理諮商時，女兒才說「看到阿姨與爸爸在床上動來動去、摸奶奶」等語，人妻始驚覺丈夫外遇，怒告上法院求償。法院日前判決出爐，判其須賠償人妻76萬元，全案可上訴。

據判決書指出，人妻控訴丈夫在2018年1月間，兩人還沒離婚之際，以帶著女兒去台南參加喜宴順便去遊樂園等藉口出門，實則在婚宴結束後，立刻帶著女兒投奔小三懷抱，甚至入住墾丁南灣的Villa，多過一夜才返家。

事件曝光的關鍵點在於，人妻發現4歲的女兒行為異常，不僅躲入櫃子，甚至看著爸爸的衣服就會哭泣，帶女兒去看心理諮商治療時，女兒才向諮商師說，「爸爸跟阿姨帶我去墾丁飯店裡，看見爸爸跟阿姨摸來摸去，有摸ㄋㄟㄋㄟ，還有在床上動來動去。」等語。

人妻始驚覺丈夫外遇，甚至丈夫不顧年幼的女兒也在場，便逕自在其面前愛撫且共浴小三。不僅如此，丈夫還威脅女兒不能將事情說出去，若媽媽問起只能回應「是和叔叔去墾丁」，事後人妻還撞見丈夫與陌生女子騎腳踏車同遊八里，他面對質問回答不上，亂罵一通就離家，她見婚姻已支離破碎，心寒提告求償，請求丈夫賠償精神撫慰金，並支付女兒前去心理諮商的費用。

對於指控，人夫則聲稱，妻子在婚後迷信宗教，甚至阻止他帶女兒前往探望父親，他為了家庭關係才一再隱忍，雙方也於2018年9月間達成和解離婚。外遇小三的部分，人夫則表示，妻子有提告妨害家庭，但獲不起訴處分。

新北地院審理期間，勘驗女童的證詞與心理諮商師的說法，認定女童的行為偏離同齡孩童的狀態，內在更有分離焦慮與創傷焦慮的情緒，法官採信女童的說法，判人夫須賠償心理諮商費用等精神撫慰金共計42萬6千餘元；出軌部分，則須賠償原配共計33萬7千餘元，合計總額達76萬餘元，全案可上訴。

(中時新聞網)