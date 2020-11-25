中日關係回暖，日本首相菅義偉今天在東京會見對日本進行正式訪問的大陸國務委員兼外長王毅。雙方關切議題眾多，包括釣魚島爭議海域航行問題，以及等推動東京奧運和北京冬奧等合作。

王毅與菅義偉今天就兩國關係發展展開會談。日媒報導，菅義偉表示，穩定的中日關係不僅對兩國，對國際社會而言也十分重要，希望兩國能夠共同負起責任。

菅義偉也就中國大陸公務船，多次在中日有主權爭議的釣魚島周邊海域航行，向王毅表達日方的關切。

根據日本媒體報導指出，王毅在會後表示，希望日後採取的有關措施，能令釣魚島問題不會影響中日兩國的發展。

王毅並透露，向菅義偉傳達了大陸國家主席習近平的口信，內容是呼籲就應對新冠病毒開展合作，以及支持日本舉辦東京奧運會。

據大陸外交部網站消息，菅義偉表示，日本新內閣高度重視日中關係，願同中方增進互信，共同推動兩國關係穩定發展。日方希同中方加強合作，推動東京奧運會和北京冬奧會成功舉辦，共同慶祝日中邦交正常化50週年。

王毅上午先與日本內閣官房長官加藤勝信在首相官邸舉行會談約30分鐘。據路透社報道，加藤勝信與王毅會談時，曾提及日方對中國大陸在東海活動以及香港問題的關注。

(旺報 )