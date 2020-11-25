中印邊境爆發衝突後，印度政府早已宣布禁止177款中資流動應用程式（App），24日宣布再禁止43款App。印度新聞局稱，印度電子和資訊技術部發布一聲明，禁止印度用戶下載43款App，其中包括大陸阿里巴巴旗下支付寶多款App在內，聲明指，被禁的App涉及損害印度的主權與領土完整、國防、國家安全和公共秩序，對此，大陸外交部發言人趙立堅25日抨擊印度「找藉口」，此舉對雙方均造成傷害。

印度公布禁用的app名單中，阿里巴巴旗下APP包括阿里賣家（AliSuppliers）、千牛工作台（Alibaba Workbench）以及全球速賣通（AliExpress）等，多由大陸企業開發，另有部分中資企業開發的約會、聊天、直播及影視類型App。

該聲明強調，印度政府已承諾在各個層面保護公民的利益及印度的主權與領土完整，並將採取一切可能措施保護，自今年6月29和9月2日，印度政府已根據資訊科技法第69A條，分別禁止59款和118款中資App，包括影片分享平台抖音海外版TikTok、微信、微博等。

大陸外交部25日召開例行記者會，發言人趙立堅回應此事，表示中方對印方的有關聲明嚴重關切，印方連續4次以維護國家安全為藉口，禁用有大陸背景的App，明顯違背市場原則和世貿組織規則，嚴重損害大陸企業合法權益。

趙立堅強調，大陸政府一貫要求企業遵守國際規則和當地法律法規，印度政府有責任根據市場原則，維護包括大陸企業在內的國際投資者的合法權益，中印經貿合作的本質是互利共贏，印方應立即糾正這一歧視做法，避免給雙方合作帶來更大傷害。

(中時 )