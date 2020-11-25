台中銀行鑑於人才是企業最重要的資產，近年來積極洽詢大學院校栽培金融專業人才，並陸續與國立高雄第一科技大學、國立臺灣海洋大學、國立暨南國際大學、逢甲大學、僑光科技大學等多所知名學校進行產學合作。

國立臺灣海洋大學海洋經營管理學士學位學程54名學生，25日由教授桑國忠主任帶領參訪台中銀行大雅分行。分行協理尤純純率領同仁熱情接待，同時也安排專責人員簡報、講解台中銀行的概況及銀行作業實務，學生們實地觀察銀行營業廳及業務部門的運作，更深刻了解銀行是高度監理、高度要求誠信的行業。

陳同學說，透過實地參訪，自己才知道銀行不是3點半關門就下班了，當天的結帳1塊錢、1分錢都不能差，少了錢不能自掏腰包補上去，多了錢也不能放進自己的口袋；指導教授桑國忠肯定並感謝台中銀行帶給學生增進銀行業務認知的機會，有助年輕學子規劃未來職涯。

台中銀行表示，該行自2016年開始執行「產學合作實習計畫」，已建立產學合作良好的模式，在學界也有相當好的口碑，過去ˋ年來多達30所大學參與計畫，共超過350位學生加入實習，這些學生有許多人在畢業後加入台中銀行團隊，他們的表現不落人後，對台中銀行的人才培育計畫相當有助益。

台中銀行開業67年來一向致力於企業社會責任的踐履，台中銀行取之於社會，也應用之於社會，而縮短學用落差、提供產學合作機會，正是台中銀行「用心盡在其中」的最佳寫照。

(中時 )