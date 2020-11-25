民進黨今天指國民黨已經連續杯葛院會12次，造成議事大塞車，累積超過700個議案遭卡關！國民黨今晚在臉書粉專發文反諷，直指「民進黨成為假訊息散播兇手！」強調有人數優勢卻不清場，代表「完全不想讓蘇院長報告」，且「國民黨不擋議案，只擋蘇貞昌施政報告！」呼籲民眾勇敢自民進黨官網退讚，抵制錯假訊息。

國民黨以反諷手法在粉專發圖、文說，「民進黨指國民黨連續杯葛院會12次，造成議事大塞車，累積逾700個議案遭卡關！這絕對是假訊息！」民進黨是國會多數黨，立法院長也是由民進黨擔任，要審查任何議案可以設定議程、政黨協商，甚至過去都直接透過多數直接表決變更議程等方式來開始審查議案。

國民黨說，過去，國民黨佔領議場，民進黨透過人數優勢清場，所在多有。經過12次的佔領議場，民進黨「一次」都沒有來清場，這樣的態度表示「民進黨完全不想讓蘇院長報告」。12次的佔領議場，沒有一位民進黨的立法委員願意站出來，用行動協助蘇院長上台報告，更是證明蘇院長在黨內地位岌岌可危。

「國民黨不擋議案，只擋蘇貞昌施政報告！」國民黨指出，蔡政府從黑箱開放萊豬進口至今，完全沒有向國人道歉，更沒有清楚交代決策過程，也沒有人負起政治責任，一旦讓蘇貞昌完成施政報告，那就等於國會為行政院的倒行逆施背書，以民進黨在立法院的多數暴力的惡劣紀錄，違反多數民意的政策，國民黨強烈監督，這就是在野黨的工作！

(中時 )