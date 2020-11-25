（圖／兆豐銀提供）

為協助偏鄉少棒學童圓夢，兆豐銀行11月25日特別邀請剛獲得中華職棒31年總冠軍「統一7-ELEVEn獅隊」的人氣明星球員林安可及郭阜林2位選手，來到宜蘭縣的大同國小，並邀請鄰近的內城國小及竹林國小少棒隊選手，一起來學習打擊守備技巧，同時近距離一睹球星的風采。

兆豐銀行及兆豐銀行文教基金會長期支持棒球發展，除了與職棒的統一7-ELEVEn獅隊贊助合作，也連續多年贊助宜蘭地區11所國小的少棒隊伍，提供完整的器材設備及訓練經費，讓棒球的培訓工程向下扎根，培育基礎棒球人才，厚植台灣運動體育的實力。

「統一7-ELEVEn獅隊」在今年的台灣大賽總冠軍戰，發揮逆境求生存、不放棄的精神，最終逆轉勝贏得總冠軍，對此兆豐銀行文教基金會執行長蔡秀玲，也特別鼓勵棒球小選手們持續努力，每一場球賽中都要堅持奮戰到最後一分鐘，在棒球的學習路上，持續努力精進。

兆豐銀行信用卡處林中象處長此次也參與該活動，對此林中象指出，由於林安可本季榮獲全壘打王、打點王、最佳九人外野手及年度最佳新人等四大獎項，精采的表現，及認真拚戰的態度，已足可做為現場每位少棒小選手最佳的學習榜樣。

林安可及郭阜林兩位知名球星難得來到宜蘭大同國小指導大同、內城及竹林國小的宜蘭少棒隊，讓小選手們興奮不已，不但可以從球星身上學到更多打擊守備技能，也可以近距離接近職棒球星，藉由2位球星的親身指導及交流互動，更點亮了孩子們學習和奮鬥的目標，對棒球夢想也更加堅定。

由於統一獅日前成功勇奪中職史上第10座總冠軍，身為最強外援的兆豐銀行也透過信用卡活動，特地打造「2020統一獅冠軍紀念行李箱」，即日起至12月底，只要刷「兆豐統一獅聯名卡」滿711元，就有機會抽中球迷最愛的「冠軍紀念行李箱」、「球隊簽名大球」、「球星簽名球」、甚至是時下最新的iPhone 12等超多驚喜大禮。

兆豐銀亦祭出相關的刷卡紅利回饋放送，110年2月底前所有的「兆豐統一獅聯名卡」刷卡消費，都可享有紅利飆漲3倍的驚喜回饋，還沒有「兆豐統一獅聯名卡」的民眾，只要年底前新戶辦卡並刷滿3千元，就能把上述具高度紀念價值的行李箱帶回家。

(工商 )