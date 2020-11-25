以《天才小釣手》為代表作的日本漫畫家矢口高雄，經其二女兒今(25)日於推特證實，他在20日已因胰臟癌去世，享壽81歲。今年正好是矢口高雄成為漫畫家的第50年，《天才小釣手》原稿展如火如荼準備中，如今離世消息一出，也令不少漫迷惋惜不已。

矢口高雄出身於日本秋田縣橫手市，童年因看了漫畫版的《西遊記》及漫畫家田河水泡的《野犬小黑》，對漫畫產生興趣。高中畢業後，進入銀行任職，某日看見同事在閱讀漫畫雜誌，因此重燃心中漫畫，1969年，他以投稿作品獲漫畫新人賞出道，於1970年辭去任職12年的銀行工作，就此展開漫畫家生涯。

《天才小釣手》為矢口高雄於1973年開始連載的作品，描述一名承傳爺爺高超釣魚技巧的少年，如何在一次次釣魚挑戰中，了解更多魚類、生態知識。後曾改編為電視動畫、真人版電影，矢口高雄也憑藉這部作品，獲得講談社出版文化賞。

矢口高雄的二女兒於推特指出，父親於今年5月獲知罹癌消息，即使治療過程十分痛苦，但仍堅強與病魔奮鬥，直到最後，仍是一位令她感到自豪的父親。

矢口高雄生前致力回饋故鄉，曾贈上萬張手稿給故鄉橫手市的增田漫畫博物館，也是該館的名譽館長。增田漫畫博物館於官網指出，矢口高雄對自己的漫畫作品充滿熱情，但他仍希望自己的家鄉繁榮，並繼續從各個方面支持他的故鄉，作為漫畫家，他是一個難得的存在，留下許多超越漫畫界線的奇妙作品。

(中時 )