華航新貨機曝光 字體變小引熱議 20:022020/11/25 中時 陳祐誠 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中華航空貨機。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中華航空改名案今年再被社會討論，華航最大股東航發會允諾檢討，並找出台灣意象圖裝，縮小「China Airlines」字體也是選項之一。有網友發現國外網站的照片上，華航即將出廠的新機塗裝，「China Airlines」字體確實被縮小，引起航空迷討論。 華航表示，公司的波音777F新機目前仍在試飛階段，尚未正式出廠。由於777F貨機是華航全新機隊，特別規劃全新塗裝樣式，新機隊塗裝將會適時正式對外公布。 (中時 ) #華航 #字體 #討論 #全新 #機隊 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 票卡查詢機老舊 議員盼全數更新 04:102020/11/25 地方新聞 聲寶85周年收復失地望重回百億營收 創新推全新寵物空調床 16:322020/11/25 生活 台電新設7燃氣機組 04:102020/11/25 財經要聞 北市囤房稅3案並提惹議 全付委員會討論 18:252020/11/25 生活 POCO M3正式發表 宣告品牌獨立進軍全球市場 09:202020/11/25 科技 《集中市場》外資不賞臉 權王連6日站不回500元 15:282020/11/25 財經 美專機旋風式訪台可能後果 張競分析爆內幕 10:482020/11/25 政治 中國足球隊禁撒幣！ 工資帽腰斬、隊名去企業化 16:192020/11/25 財經 高嘉瑜曬閨房慘況照 律師PO照一句話護航 16:252020/11/25 娛樂 「千萬房產」全歸水果攤販！老翁遺囑引爭議 親友出面說話了 15:282020/11/25 兩岸 生活熱門新聞 智商135每次考試卻都拿個位數 小女兒一句話媽暖哭：不再強迫妳 - 生活 高嘉瑜衣服山有亮點 網翻舊照神對比：快笑死 - 生活 他觀察捷運女生有這「奇怪習慣」 多人自首：比較舒服 - 生活 高嘉瑜自爆有囤積症 精神科名醫一句話狠打臉 - 生活 好市多推「超狂產品」 沒打折網友也喊搶：發財了 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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