中華航空改名案今年再被社會討論，華航最大股東航發會允諾檢討，並找出台灣意象圖裝，縮小「China Airlines」字體也是選項之一。有網友發現國外網站的照片上，華航即將出廠的新機塗裝，「China Airlines」字體確實被縮小，引起航空迷討論。

華航表示，公司的波音777F新機目前仍在試飛階段，尚未正式出廠。由於777F貨機是華航全新機隊，特別規劃全新塗裝樣式，新機隊塗裝將會適時正式對外公布。

(中時 )