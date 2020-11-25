據第一財經報導，一份由大陸國家發改委下發的《關於開展新能源汽車整車生產及項目情況調查的通知》，要求各地發改委在11月18日前向國家發改委產業司上報各地新能源汽車的投資情況，並直接點名調查恆大、寶能等企業在各地的投資項目。

一位不願具名的車企內部人士認為，此舉在摸底之外，也傳遞出防止當前新能源汽車產能過剩的信號。在摸底調查消息穿出後，在香港上市的恆大汽車25日下午跌幅一度擴大至10％，收盤跌幅收窄至5.2％。

該《通知》要求各地發改委提供的項目情況，包括自2015年以來核准和備案的新建純電動汽車的項目情況、建設進展以及年度生產情況，2019至2020年現有汽車企業新能源汽車投資項目生產運營及在建新能源汽車項目備案情況等。

其中，第三條要求各地提供本地區純電動汽汽車項目規劃和招商引資情況，其中明確要求各地詳細報告恆大、寶能等企業2017年以來在當地投資以及擬投資建設的新能源整車和零部件項目，包含土地佔用、建設內容、項目進展、完成投資等情況。

(旺報 )