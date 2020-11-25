大文國小學生與自己參與創作的小木偶。（劉秀芬攝）

會發出蟋蟀叫聲、會轉動的木頭盒子。（劉秀芬攝）

會發出蟋蟀叫聲、會轉動的木頭盒子，連動成「蟲鳴鳥叫的木盒」裝置藝術。（劉秀芬攝）

會發出蟋蟀叫聲、會轉動的木頭盒子，連動成「蟲鳴鳥叫的木盒」裝置藝術。（劉秀芬攝）

位於台南市佳里區的蕭壠文化園區，是附近居民休憩場所，糖廠倉庫改建的展覽空間，吸引遊客參觀，最近園區出現了1座10米高木偶巨人，頭戴斗笠，眼睛還會發光，非常吸睛，原來是文化局「造型藝術的當代」文化體驗教育計畫課程學生的作品之一，將擺在園區陪遊客過耶誕節。

蕭壠文化園區辦理文化體驗教育計畫已邁入第2年，今年共計辦理30場，參與學校包括成大建築系、台南一中、大內國小、大文國小、延平國小及後港國小等6校，由林煌迪、方偉文、王婉婷等多達12位藝術家帶領各校師生創作，即日起推出「請說方言實驗室Ⅱ」成果展。

其中由林煌迪帶領成大建築系30多位學生的課程，探討「從部分到整體－空間與人的重組」主題，學生以「重新認識自己」為設計發想，結合園區場域的環境特性，創造出戴著斗笠的大木偶。

巨型人偶的斗笠及斜線眼鏡等配件，是學生透過日常生活聯想所具象化的創作，組裝完成後10米高的木偶倚靠在建物上，讓參觀者感受人與人偶及園區建物、空間上的尺度變化。過程中學生們揮汗鋸木頭、鎖螺絲，互相交流討論，當作品完成後，大家都很感動一年下來自己的學習成長。

除了斗笠大偶外，國小、高中組學生則合力打造一尊小偶，穿戴了一張張敲平的樹皮衣，還有會發出蟋蟀叫聲、會轉動的木頭盒子，連動成「蟲鳴鳥叫的木盒」裝置藝術，讓參觀者感受另類的藝術創作。「請說方言實驗室Ⅱ」計畫成果展即日起將於園區展出至12月27日。

(中時 )